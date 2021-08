DOURADOS| “Sextou da Vacina” contempla população com 19 anos ou mais

As doses serão disponibilizadas em três pontos diferentes

O drive terá início às 15h desta sexta-feira (6)

A campanha “Dourados Vacina” dá continuidade ao cronograma de vacinação e passa a contemplar pessoas com 19 anos ou mais nesta sexta-feira (6). A Prefeitura de Dourados, através da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), realiza o “Sextou da Vacina” que começa às 15h no drive e às 17h nas UBS (Unidade Básica de Saúde). Ao todo, serão disponibilizadas mais de 4 mil doses.





Hoje, todos que fazem parte da faixa etária contemplada podem procurar os pontos de vacinação. As doses estarão disponíveis no drive thru do Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz e nos postos: Parque do Lago II e Parque das Nações I. A aplicação das doses seguirá até a última disponível ser aplicada.





“São mais de 4 mil doses disponíveis, em parceria com a imunização nós temos trabalho e conseguimos baixar a idade para 19 anos ou mais. Portanto, quem ainda não tiver se vacinado pode procurar um dos nossos pontos de vacinação”, destacou o prefeito Alan Guedes.





Para dar celeridade à vacinação, o setor de Imunização optou por suspender a aplicação de Dose 2 nesta sexta-feira. O chefe da imunização, Edvan Marcelo Marques, explica que a medida será adotada para focar os esforços na vacinação da D1.





“Hoje iremos abrir três pontos para vacinação, nós sabemos que a nossa maior demanda ocorre no drive thru e com isso o abriremos mais cedo, mas a partir das 17h as unidades também darão início a vacinação”, ressaltou.





Lembrando que para se vacinar é preciso levar documento com foto, CPF, e comprovante de residência.





ASSECOM