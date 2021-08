DOURADOS| Município recebe R$ 600 mil em recursos para a saúde

Verba foi destinada pelos deputados Rose Modesto e Rinaldo Modesto, ambos do PSDB e articulados pelo vereador Marcelo Mourão

A articulação foi realizada pelo vereador Marcelo Mourão, que esteve no gabinete do prefeito Alan Guedes ©DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Dourados vai receber recursos no valor de R$ 600 mil para serem investidos no custeio da saúde. Os repasses por meio de emendas parlamentares serão da deputada federal Rose Modesto e do deputado estadual professor Rinaldo Modesto, sendo R$ 500 mil e R$ 100 mil, respectivamente.





A articulação foi realizada pelo vereador Marcelo Mourão, que esteve nesta quarta-feira (11), no gabinete do prefeito Alan Guedes.





“Todo recurso direcionado pelos parlamentares ao nosso município é muito importante e por isso agradeço o esforço e o empenho do vereador Marcelo Mourão neste importante pleito”, destacou o prefeito Alan Guedes.





Já o vereador ressaltou a importância da união de forças de todos os poderes para encontrarmos soluções para o município. “Eu acredito que é preciso focar em soluções em todos os sentidos. Fiz o pedido a deputada Rose e ao deputado Rinaldo e com a participação direta do prefeito Alan Guedes conseguimos ser atendidos. É hora de trazer solução e o dinheiro é uma solução. Estou bastante feliz com o pleito, o dinheiro está depositado e será utilizado para a compra de insumos para a saúde pública da nossa cidade”.





ASSECOM





***