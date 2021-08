Domingo de tempo instável e temperaturas agradáveis em grande parte de MS

O destaque da meteorologia para este domingo (29) será a chuva que se espalha pelo centro-oeste do Brasil, consequentemente os níveis de umidade relativa do ar melhoram em toda a região e as temperaturas também ficam agradáveis.





O domingo amanhece com céu nublado em grande parte de Mato Grosso do Sul, já durante a tarde a nebulosidade diminui e o sol aparece em algumas áreas.





As instabilidades enfraquecem um pouco, porém ainda pode chover no Estado especialmente pela manhã nas regiões sudoeste, leste e parte central do Estado. Nas demais áreas, pancadas fracas e isoladas de chuva podem ocorrer.





Os níveis de umidade relativa do ar ficam elevados somente no extremo sul do Estado, nas demais áreas pode atingir entre 30-40% durante a tarde.





O dia começa com temperaturas mínimas em torno de 17°C na região sul e 25°C na parte norte do Estado. Já as máximas podem ficar na casa dos 25°C no setor sul, 28°C na costa leste, e 34°C na região pantaneira.





Na Capital o tempo segue com bastante nebulosidade, e pode chover cerca de 8 mm, segundo o Climatempo.









Por: Mireli Obando