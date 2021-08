05 de agosto, dia nacional da saúde - Dicas para manter sua saúde em dia

05 de agosto é o Dia Nacional da Saúde, data marcada para conscientizar a população sobre a importância de cuidados para manter sua saúde em dia. Este dia carrega consigo uma homenagem ao médico paulista Oswaldo Cruz, que teve papel de destaque no enfrentamento de epidemias no século XX, com a implementação de medidas sanitárias, como a obrigatoriedade pela vacinação. Sua atuação teve impacto no combate à febre amarela, peste bubônica e varíola.





Para registrar a data, a Clínica CardioVasc separou 6 cuidados simples com sua saúde que podem melhorar sua qualidade de vida:





Alimentação natural: Este é um dos hábitos mais importantes e de grande impacto em nossa saúde. Todo mundo sabe a importância de se alimentar bem, mas nem sempre adquire esse hábito. Uma dica é mudar sua mentalidade sobre os alimentos, sem se preocupar exclusivamente com dieta ou peso, mas na qualidade dos itens, optando sempre pelos mais saudáveis e evitando os industrializados.





Exercício físico: mais do que praticar algum exercício físico, é importante também ter em vista a necessidade de ter regularidade e frequência. Escolha um esporte ou prática que tenha mais afinidade. Além disso, você também pode aproveitar momentos do seu cotidiano, como deixar o carro de lado para uma caminhada curta e escolher as escadas em vez do elevador. Em tempos de pandemia, também são inúmeros os treinos disponibilizados online para fazer em casa.





Hidratação constante: com rotinas cada vez mais atribuladas, muitas vezes nos esquecemos de um hábito básico como consumir uma boa quantidade de água diariamente. Manter seu corpo hidratado é importante para o funcionamento dos sistemas e eliminação de impurezas. Você pode colocar lembretes no seu celular para não se esquecer ou apostar ainda no consumo de sucos ou chás.





Sono: O sono é um componente fundamental para ter qualidade de vida. Uma boa noite de sono não apenas recarrega suas energias, como também faz com que seu corpo funcione da maneira adequada. Para dormir melhor, a dica é criar uma rotina do sono, sempre indo dormir no mesmo horário, por exemplo. Evite comidas pesadas e bebidas estimulantes, bem como ficar ligado em telas iluminadas, como smartphones e tablets.







Fuja de hábitos nocivos: O prejuízo que o tabagismo causa ao corpo já é indiscutível, mas o consumo excessivo de álcool também pode trazer problemas. Não esqueça de dar um descanso para a mente, ficar focado em trabalho e problemas exclusivamente pode causar danos a sua saúde mental e atrapalhar seu desempenho pessoal e profissional. Priorize o seu bem estar e fique atento aos sinais que seu corpo pode dar.





Consulte um médico regularmente: Esses cuidados são importantes para manter a saúde em dia, ainda mais aliados ao contato regular com um médico de confiança. O acompanhamento médico é fundamental para prevenção e diagnóstico precoce para diversos problemas de saúde.