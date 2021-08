Detran fecha agência de Shopping Campo Grande após suspeita de covid em servidores

Atendimento foi suspenso e retorno será avaliado após resultado de exames dos trabalhadores

Agência do Detran localizada no Shopping Campo Grande

A agência do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) localizada no Shopping Campo Grande estará fechada nesta quarta-feira (4) por suspeita de infecção por covid entre servidores.





De acordo com o órgão, o atendimento foi suspenso de forma temporária para que todos os trabalhadores, entre servidores e funcionários terceirizados, realizem testes para covid.





A possibilidade de retorno ao atendimento será avaliada após os resultados dos exames.





Segundo o Detran, os clientes que estavam com agendamento referente à Carteira Nacional de Habilitação devem procurar a agência do Pátio Central. As demandas sobre veículos serão encaminhados para a agência do Coronel Antonino.





Por Gabriel Neris