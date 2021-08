Desaparecido há meses, polícia encontra corpo de idoso enterrado em quintal e sobrinha confessa homicídio

A sobrinha, de 48 anos, apontou à polícia o local que enterrou o corpo do tio, de 65 anos, em Sidrolândia (MS).

Mulher confessa homicídio e aponta local onde escondeu a ossada ©PMMS/Reprodução

Há meses desaparecido, um idoso, de 65 anos, foi encontrado morto e enterrado no quintal da casa em que ele morava, neste sábado (31), em Sidrolândia (MS), a 69 km de Campo Grande. Após buscas, a sobrinha da vítima, de 48 anos, que disse que morava com o tio, confessou o homicídio.





O caso chegou à polícia do município por uma denúncia anônima. De acordo com a guarnição, o idoso estava desaparecido há quase um ano (não souberam precisar desde quando a vítima estava sumida) e durante as investigações, levantaram dados que apontaram de que alguém da família poderia ter matado e ocultado o cadáver na própria residência do senhor.





Ao chegarem na casa da vítima, a polícia identificou que a sobrinha da vítima já não residia na mesma casa. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi de encontro da mulher, que confessou o crime.





À polícia, a sobrinha da vítima, de 48 anos, disse que além dela, moravam na residência o irmão dela e a família do ex-namorado. Ao retornarem à residência do idoso, a sobrinha apontou onde ela e o ex-namorado, de 36 anos, enterram o corpo do idoso.





De acordo com o depoimento da autora, ela disse que matou o tio pois ele teria iniciado uma briga com o pai dela, e no momento da discussão ela teria pegado um martelo e desferido vários golpes na cabeça do idoso, que morreu no local. Com a ajuda do ex-namorado, eles cavaram uma cova rasa e enterraram o corpo do idoso aos fundos da residência.





A mulher, de 48 anos, e o namorado, de 36, foram apontados como autores e o Boletim de Ocorrência foi registrado como "Destruição, subtração ou ocultação de cadáver"; e "Homicídio simples".





Por José Câmara, G1 MS