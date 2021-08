Deputado Rinaldo Modesto destaca os cuidados com a saúde emocional no retorno às aulas

Esta semana está sendo marcada por um acontecimento importante e esperado pelos profissionais da educação de todo o Estado: o retorno às aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino. Dezesseis meses depois do início da pandemia da Covid-19, mais de duzentos mil alunos voltaram às atividades escolares de forma alternada, seguindo os protocolos de biossegurança orientados pelo Comitê Gestor do Programa de Saúde e Segurança da Economia, o Prosseguir.





Para o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto, este é um passo importante que requer muita atenção de toda a sociedade no que diz respeito a saúde emocional tanto dos alunos como também dos profissionais da educação, devido aos efeitos da pandemia do Coronavírus. "O retorno às aulas demonstra um avanço e comprova a seriedade de como o Mato Grosso do Sul está combatendo esta doença terrível, mas precisamos estar muito atentos aos impactos emocionais causados pelo isolamento social, que por si só já traz sequelas graves principalmente nas crianças. Muitas delas infelizmente sofreram algum tipo de abuso dentro de casa ou tiveram contato com drogas por exemplo, e isso tudo acaba culminando na sala de aula e afetando os professores também", comentou o parlamentar.





Rinaldo é autor da Lei 5.582, sancionada em outubro de 2020 e que instituiu no Estado de Mato Grosso do Sul, o serviço de apoio psicológico e social ao aluno da Rede Estadual de Ensino, em situação de vulnerabilidade. O serviço destina-se ao atendimento de alunos do ensino fundamental, médio e superior, durante o tempo necessário e sem qualquer custo.









ASSECOM