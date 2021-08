Deputado Marçal Filho e o governador Reinaldo Azambuja entregam cartão Mais Social em Dourados

Cartão Social foi entregue para famílias no complexo esportivo Jorjão em Dourados ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho e o governador Reinaldo Azambuja entregaram na tarde desta segunda-feira (30) em Dourados o cartão Mais Social para 21.795 pessoas beneficiárias. A partir de agora elas já podem utilizar o benefício com crédito de R$ 200,00 mensais para compra de alimentos e itens de higiene pessoal.





O Programa atende a um pedido do deputado Marçal, de auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia do coronavírus. Ao todo, mais de 100 mil famílias serão beneficiadas no Estado, investimento de mais de R$ 5 milhões na economia de Mato Grosso do Sul.





"O Mais Social é de caráter permanente e tem um diferencial de não expirar após o fim da pandemia. Fiz o pedido ao governador Reinaldo para instituir este programa e prontamente ele atendeu. Foi uma atitude na medida certa, de quem tem sensibilidade com o povo e agora estamos aqui para entregar o cartão a cada um de vocês", disse Marçal Filho durante discurso.





A solenidade de entrega de cartões ocorreu no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, e contou com a presença do secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, entre outras autoridades políticas, além dos beneficiários que foram retirar o cartão. Marçal Filho foi muito bem recebido e conversou com várias pessoas que disseram que o auxílio chegou num momento oportuno.





Com 54 anos, Evanir Elias Pereira é uma das beneficiárias do Mais Social em Dourados. “Esse é um dinheiro que vou usar para comprar comida. Moram cinco pessoas na minha casa, eu, marido, dois netos e uma filha. Então, vai ajudar bastante”, afirmou.





As 100 mil famílias do Estado beneficiárias do Mais Social foram selecionadas conforme dados disponibilizados pelo CadÚnico, cadastro do Governo Federal que garante aos cidadãos de baixa renda o acesso a vários programas sociais, garantindo assim o auxílio socioeconômico. Conforme a regulamentação do programa, será concedido um benefício por família.





