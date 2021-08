Deputado Marçal Filho atende Naviraí com emendas na área da saúde

Marçal Filho esteve em Naviraí com a prefeita Rhaiza Matos

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) cumpriu agenda em Naviraí nesta quinta-feira (26) para apresentar emendas e fazer balanço do mandato. Ele se reuniu com a prefeita Rhaiza Matos, do mesmo partido.





Marçal Filho tem trabalho prestado pelo município desde 1.999, quando era deputado federal. Ao longo dessas duas décadas o parlamentar destinou recursos para áreas de infraestrutura, habitação e saúde. Este ano, as emendas de Marçal Filho atenderam a área da saúde - aquisição de insumos para os postos.





No encontro com Rhaiza Matos, na sede da administração municipal, Marçal destacou o trabalho da prefeita, que está em seu primeiro mandato à frente de uma das principais cidades da região sul do Estado.





A prefeita agradeceu o apoio que Marçal Filho tem com Naviraí. “Essas emendas são importantes para o nosso município, pois garantem melhorias em várias áreas. Marçal tem história com nossa cidade e essa parceria é muito gratificante”, ressaltou a prefeita.





ASSECOM