Deputado Gerson Claro pede ao governo reforma da agência do Detran em Paranaíba

deputado estadual Gerson Claro (PP)

O deputado estadual Gerson Claro (PP) protocolizou na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, na sessão desta terça-feira (24), indicação na qual solicita a viabilização de recursos para a reforma geral da agência do DETRAN-MS (Departamento Nacional de Trânsito), no município de Paranaíba.





O pedido foi feito diretamente ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB), com cópia ao diretor-presidente do órgão em Mato Grosso do Sul, Rudel Trindade.





Em sua justificativa, o parlamentar aponta como fator principal de sua propositura o crescimento populacional de Paranaíba nos últimos anos, destacando que o fluxo de veículos registrados no município aumentou consideravelmente nos últimos anos.





Segundo Gerson Claro, em períodos de grande movimento durante o mês, as filas chegam a se estender nas ruas por várias quadras, onde os usuários ficam a mercê das intempéries do tempo, chuva e sol.





Além do mais, acrescenta o progressista, a unidade do Detran-MS local não possui um local adequado para armazenamento de veículos apreendidos, o que, segundo ele, é de suma importância para manter a segurança dos veículos tutelados.





“Logo, a reforma geral vai viabilizar um melhor local de trabalho aos servidores, beneficiar a população com mais conforto e agilidade no atendimento, gerando benefícios a todos”, explica o deputado, que já foi diretor-presidente do Detran-MS.





Ao apresentar a indicação, Gerson Claro atende a uma solicitação encaminhada pela classe política de Paranaíba.





ASSECOM