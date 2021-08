Deputado Felipe Orro solicita serviço de telefonia móvel e internet para distritos de Itaporã

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente nesta terça-feira (31), solicitando aos gerentes regionais responsáveis pelas empresas Oi, Vivo, Tim e Claro, em Mato Grosso do Sul, a instalação de uma torre de captação e retransmissão de sinal de telefonia e internet móvel, para atender os distritos de Montese, Santa Teresinha, Piraporã, e Carumbé, localizados em Itaporã, atendendo indicação de autoria do vereador Adriano Martins dos Santos.





“A população de Itaporã precisa estar coberta com os serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel e internet, especialmente nos distritos e área rural”, afirma Felipe.





Felipe Orro garante que por serem serviços básicos no dia a dia das pessoas para o trabalho, estudo, transações bancárias, dentre outras funções remotas estimuladas durante o isolamento social da pandemia, a internet está cada vez mais presente e sendo primordial para os serviços essenciais, exige atenção especial das operadores, sobretudo no interior do Estado.





“Pedimos que as empresas realizem estudos técnicos para que possam identificar o melhor ponto geográfico para instalação da torre em questão, atendendo assim às necessidades dos cidadãos que moram e trabalham nos distritos de Itaporã”, finaliza.





ASSECOM