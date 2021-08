Deputado Felipe Orro pede novamente o lajotamento na rua Bonfim, em Anastácio

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro solicitou ao Governo do Estado a viabilização de recursos para o serviço de pavimentação com lajotas na Rua Bom Fim, trecho entre a Rua Pará e Acôgo, localizada no município de Anastácio. O pedido foi enviado ao gabinete do parlamentar por meio de ofício da Câmara Municipal, de autoria do vereador Lincoln Sanches Pellicioni.





“Moradores da região clamam pela realização do serviço neste trecho da Rua Bom Fim que apresenta condições precárias, sobretudo em função da chuva que cria vários buracos dificultando o trajeto dos pedestres”, afirma o deputado.





O serviço de lajotamento vai melhorar o aspecto visual da via, tráfego de veículos e pedestres, garantindo aos moradores melhores condições no acesso àquela localidade, que há tempos, necessita de recuperação, ficando em condições precárias, principalmente em dias de chuva.





Em março deste ano, Felipe Orro enviou expediente ao governo pedindo estudos para viabilização de recursos aplicados na pavimentação com lajotas e extensão da rede de esgoto nas proximidades do Loteamento Altos da Cidades.





O deputado encaminhou a solicitação ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado e Infraestrutura, Eduardo Riedel.





ASSECOM