Deputado Evander Vendramini pede revitalização de cartão-postal de Corumbá

Durante sessão legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação à Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), com cópias para a Prefeitura Municipal de Corumbá e para a Câmara de Vereadores, solicitando autorização para revitalização da ponte de captação de água sobre o Rio Paraguai em Corumbá, que ocupa um espaço de 1.300 m2 de área.





Com o passar dos anos e influência climática, o local, que é gerido pela empresa de saneamento, sofreu degradação por não receber nova pintura. “A captação é um dos cartões-postais da nossa Corumbá e é considerada patrimônio cultural pelos corumbaenses, atraindo turistas para a região pantaneira, e merece uma revitalização à altura da beleza da paisagem”, ressaltou o parlamentar.





De acordo com Evander, a revitalização trará valorização para a região do Porto Geral ao atrair moradores e visitantes e, assim, gerar renda e desenvolvimento econômico. “Com a nova pintura, a população de Corumbá e os turistas terão mais um motivo para contemplar a maravilha do pôr-do-sol pantaneiro naquele ponto tão privilegiado do Porto”, apontou Evander.