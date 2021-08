Deputado Evander participa do lançamento da Caravana “Unidos pela Vacina” da Fiems

Corumbá (MS)- O Deputado Evander Vendramini, participou na tarde desta quarta-feira (4), do início da campanha “Unidos pela Vacina”, uma realização da Fiems, que inaugurou um novo drive-thru com capacidade para realização de 3 mil testes de detecção da Covid-19 que irá atender aos municípios de Corumbá e Ladário.





Além dos materiais para realização dos testes, foram encaminhados ao município um ultrafreezer e materiais destinados ao armazenamento de vacinas. Sérgio Longen revelou que os empresários mantêm as doações como resposta ao apelo da FIEMS para o envolvimento da iniciativa privada na viabilização da imunização contra a covid-19.





“Estive hoje junto com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, também o Presidente da ALEMS Deputado Paulo Corrêa, Rodrigo acompanhando a diretoria da Vetorial, o diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes e os prefeitos das cidades de Corumbá e Ladário, participando desta importante parceria que só fortalece essa luta pelo fim da pandemia”, disse o deputado.





Vendramini destacou ainda a importância da iniciativa privada em atuação conjunta com os municípios para driblar as dificuldades e alavancar o mais rápido possível a retomada das atividades.





“As vacinas são de responsabilidade exclusiva do SUS e do poder público, mas certamente a atuação da iniciativa privada no fornecimento de testes, seringas, algodão, materiais de armazenamento dessas doses, contribui para acelerar este processo quebrando barreiras que poderiam servir como dificuldades para que os municípios alcancem a completa imunização”, enfatizou.





“Essa é a nossa contribuição para colaborar com o gesto vacinal e ajudar as prefeituras na manutenção do ritmo de imunização contra a covid-19”, explicou Longen. Ainda de acordo com o presidente da Fiems, os testes vão auxiliar no diagnóstico da covid-19 em Corumbá e Ladário.