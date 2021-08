Deputado Barbosinha vê forte disposição política em Riedel de resolver problema na rua Coronel Ponciano

O pedido da duplicação da Coronel Ponciano foi reiterado ao governador na edição do Governo Presente, em Dourados



O deputado Barbosinha (DEM) reconheceu, nesta sexta-feira (13), relembrando um antigo ditado de que ‘água mole em pedra dura, tanto bate até que fura’, que a forte disposição política do secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, vai “finalmente”, resolver antiga demanda dos douradenses em relação ao tráfego da rua Coronel Ponciano, um dos corredores econômicos do Município.





Barbosinha vai recepcionar o secretário em evento técnico marcado para o final da tarde em Dourados, quando Riedel vem trazer o projeto elaborado a partir da defesa dos interesses da bancada parlamentar do Município na Assembleia Legislativa. Desde que foi eleito para o primeiro mandato, em 2014, o deputado tem os olhos voltados para essa situação, considerando a importância estratégica da Ponciano para o comércio, a indústria e a ligação com bairros densamente povoados da zona sudeste da cidade.





Em 2017, depois de um período servindo como secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, o deputado já encaminhava petições da bancada de vereadores formada pelos representantes de Dourados, Madson Valente, Bebeto e Lia Nogueira, em defesa da duplicação da Rua Coronel Ponciano, solicitação reforçada em 2018 e consumada em 2019, quando entregou documento ao governador Reinaldo Azambuja, logo após reeleito para o segundo mandato, quando instalou o Governo Presente por três dias em Dourados para colher as principais demandas da população.





A presença do secretário Riedel na cidade “representa a confirmação de que o governador Reinaldo tem sido o mais municipalista dos gestores que o Estado já teve e o mais presente na história de retomada do desenvolvimento para Dourados”, agradece Barbosinha.





Pelo projeto, a rua Coronel Ponciano será duplicada no trecho partindo da rua Palmeiras, nas imediações do Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua, até o Distrito Industrial de Dourados e, no sentido contrário, será contemplada com obras de revitalização e sinalização, até à avenida Marcelino Pires. “Aliado aos trabalhos que o Governo já executa, de duplicação do trecho da rodovia MS-156, a partir do Trevo do DOF até o Distrito Industrial, e a instalação da passarela de travessia para atender moradores dos conjuntos Dioclécio Artuzi, Harrison Figueiredo, Guaicurus e Esplanada, sem dúvida, esse serviço vai proporcionar um novo olhar para toda aquela região”, diz o deputado Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim