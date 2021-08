Deputado Barbosinha homenageia 104 anos da Santa Casa de Campo Grande destinando emenda para entidade

Barbosinha em sua última visita a Santa Casa antes da pandemia ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) fez questão de comemorar o aniversário de 104 anos de criação da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande destinando emenda no valor de R$ 40 mil para a compra de quatro carros maca, cada um no valor de R$ 10 mil.





Neste dia 17 de agosto a ABCG (Associação Beneficente de Campo Grande), mantenedora da Santa Casa, que abriu as portas para atendimento aos pacientes pela primeira vez em 1928, celebra seus 104 anos.





Data importante e que marca inúmeras conquistas da instituição, segundo o deputado. “São desafios diários e conquistas que fizeram da nossa Santa Casa, instituição que tenho imenso carinho, respeito e admiração, o maior hospital que nós temos no Mato Grosso do Sul. A todos os profissionais que já passaram por esse hospital se dedicando para salvar e preservar vidas, que contribuíram para construir essa bela história, e aos que hoje fazem parte dessa instituição fica o meu muito obrigado e os meus parabéns por todos esses anos de vitórias em favor da saúde dos sul-mato-grossenses”, enfatizou o deputado em sua fala para homenagear uma das mais completas unidades filantrópicas do País.





Os recursos destinados pelo parlamentar são oriundos do Fundo de Investimentos Sociais de 2020 para serem utilizados na compra de equipamentos e materiais permanentes.





Com as macas, a Santa Casa poderá melhorar o atendimento prestado aos pacientes do serviço de urgência e emergência no Hospital. Os equipamentos ainda serão adquiridos pela instituição assim que o convênio, que já está em análise na área técnica da Secretaria de Saúde do Estado, for aprovado.





O evento, que marca as comemorações dos 104 anos, acontece nesta terça-feira (17), às 19 horas, e conta com o lançamento da Campanha: “Santa Casa – A Casa é sua e precisa da sua ajuda agora”.





Por: Luciana Bomfim