Deputado Antônio Vaz homenageia Wilton Candelório com medalha do mérito advocatício

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos) homenageou durante a sessão solene da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, o advogado Wilton Celeste Candelório, pelos serviços prestados na área da justiça, o profissional foi contemplado com a medalha do mérito advocatício do estado de Mato Grosso do Sul “Jorge Antônio Siufi” em comemoração ao Dia do Advogado.





Wilton é graduado no curso de direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), advogado e pós- graduado em direito penal e processual penal. Há 10 anos atua como advogado no estado de Mato Grosso do Sul e em outros estados, sempre pautado pela ética, na defesa dos direitos e em busca da justiça.





Todo período de sua militância teve como prioridade o atendimento das classes menos favorecidas, sempre visando e pondo à frente a consultoria pro Bono, em favor dessa população. É fundador do projeto social “time do bem”, que já alcançou inúmeras comunidades levando atendimento jurídico, alimentos, roupas, atendimento odontológico e mensagem espiritual.





"Através dessa medalha entregue ao Wilton, quero homenagear todos os advogados e profissionais da justiça de Mato Grosso do Sul, que são pilares da democracia, da ética e da defesa do direito dos cidadãos", disse Antônio Vaz.





