Deputado Amarildo Cruz comemora arquivamento da PEC do Voto Impresso

deputado Amarildo Cruz (PT) ©ARQUIVO

O deputado Amarildo Cruz PT) se posicionou, na sessão desta quarta-feira (11), quanto ao arquivamento da PEC do Voto Impresso (Proposta de Emenda à Constituição 135/19) pela Câmara dos Deputados.





A proposta foi rejeitada por não ter atingido o mínimo de 308 votos favoráveis. Segundo a Agência Câmara, foram 229 votos favoráveis, 218 contrários e 1 abstenção. “Essa pauta já foi discutida intensamente pela população e quero parabenizar os parlamentares que votaram pelo arquivamento. Já trabalhei em diversas eleições e vi como o voto eletrônico foi o aperfeiçoamento da democracia”, afirmou o deputado.





Amarildo Cruz relembrou que o voto eletrônico é um mecanismo perfeitamente auditável, fiscalizável, com controle da Justiça. “Antigamente se colhia a urna e se carregava para o local de apuração debaixo de braço. Cansei de assinar ocorrência de urna que se desviava. Tinha um defeito claro no exercício da democracia. Hoje somos referência no mundo e agora vamos também ser seletivos no uso da tecnologia? A decisão preserva aquilo que temos mais caro no país e tem que ser defendida por qualquer político sério. Se não é como discutir se a terra é plana”, considerou.





ASSECOM