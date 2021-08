Contraste de temperaturas e baixa umidade do ar marcam início da semana

Mesmo no inverno a semana começa com uma onda de calor que pode elevar as temperaturas acima dos 35% especialmente nas regiões sudoeste e pantaneira nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10).





De quarta-feira (11) em diante, as madrugadas voltam registrar temperaturas amenas, principalmente na região sudoeste do Estado, e os próximos dias serão de grande amplitude térmica com mínimas de 10°C na região fronteiriça e máximas que podem atingir os 35°C em alguns municípios da região norte e leste.





As manhãs mais frias, especialmente na parte sul de Mato Grosso do Sul, terão influência de uma frente fria que vai atingir o Sul do Brasil com potencial para ventos intensos.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima existe a chance de chuva entre quarta (11) e quinta-feira (12) na parte sul da região sudoeste do Estado, o que pode favorecer ligeira queda nas temperaturas.





A tendência é que a chuva eleve para 40% os índices de umidade relativa do ar em grande parte do Estado, exceto na parte norte da região leste que ainda pode registrar baixos níveis de umidade.





Nesta segunda-feira (9) o tempo em Mato Grosso do Sul será firme com sol e poucas nuvens. A meteorologia não prevê chuva para o Estado.





Neste começo de semana os níveis de umidade relativa do ar podem variar entre 10-30% segundo o Cemtec. Durante a madrugada e manhã os termômetros podem registrar mínimas de 15°C e a tarde pode ter máximas de 35°C.





Na Capital o sol aparece entre poucas nuvens e névoa seca durante a tarde. O dia começa com mínima de 19°C e a máxima pode chegar aos 32°C, sem chance de chuva. O tempo estará bastante seco em Campo Grande com estimativa de chegar aos 15% durante a tarde, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.





Por: Mireli Obando