Consumidor de Campo Grande ganha sozinho R$ 100 mil da Nota Premiada MS de julho

Sorteio foi realizado ontem (31), por meio das dezenas do concurso 2.395 da Mega-Sena

Nota Premiada MS contempla consumidor que pede inclusão de CPF nos cupons fiscais - Divulgação

Consumidor de Campo Grande ganhou R$ 100 mil da Nota Premiada MS, que contempla quem pede a inclusão do CPF nos cupons fiscais emitidos em Mato Grosso do Sul. O sorteio de julho foi realizado ontem (31), por meio das seis dezenas do concurso 2.395 da Mega-Sena.





Segundo o site do programa, a compra premiada foi feita no Mercado Pag Poko Ltda, localizado na Mata do Jacinto. Apenas um consumidor fez a sena no certame.





Outras 336 pessoas que pediram CPF na nota acertaram a quina e vão dividir o prêmio de R$ 300 mil. As informações constam no site oficial da Nota Premiada MS e podem ser conferidas aqui





Para concorrer mensalmente é preciso pedir a inclusão do CPF nas notas de compras feitas no comércio do Estado. As oito dezenas são emitidas automaticamente nos cupons.





Após o sorteio, basta acessar o site do programa e digitar o número do CPF para conferir se foi contemplado. Os ganhadores precisam se cadastrar para receber o prêmio.





Por: Jones Mário