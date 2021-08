Conheça Zigurats: Há 12 anos o CTZ e o Observatório Astronômico auxiliam Dákila Pesquisas e integram a beleza da Cidade Zigurats

©Silas Ismael

Com o objetivo de contribuir com a Academia mundial e estar sempre na vanguarda da busca por novos conhecimentos, a Associação Dakila Pesquisas criou, há 12 anos, o CTZ (Centro Tecnológico Zigurats) que possibilitou o aprimoramento dos estudos em diversas áreas como, por exemplo, a astronomia, a sismologia, a climatologia, e muitas outras.





O CTZ atualmente é composto por duas construções adjacentes: o próprio CTZ; e o Observatório Astronômico que foi o primeiro e único criado no Mato Grosso do Sul. Por meio do CTZ e dos pesquisadores de Dakila diversas descobertas já foram feitas e uma delas – e a mais famosa – é uma nova proposta sobre o formato da terra.





Conforme explica Vanessa Oliveira, colaboradora do braço de CT&I (Ciência, Tecnologia e Inovações) do ecossistema (a Dakila Pesquisas), durante uma entrevista realizada pela TVCH, o CTZ surgiu com a finalidade de trazer mais tranquilidade no que tange o apoio ao trabalho realizado para que nossos pesquisadores enfrentem a conjuntura de “altos e baixos” da Academia (inclusive na parte financeira) e mantenham a cadencia de seus estudos.





“O que nos motivou a construir esse centro foi justamente poder ter a liberdade de informação, pesquisar o que achamos ser necessário ser pesquisado e aprofundado, liberdade em repassar para a população as nossas descobertas”, pontua a pesquisadora.





O CTZ foi construído com recursos próprios, sem ligação com órgãos governamentais, e está operando desde 2009, possibilitando pesquisa acadêmica em diversos níveis. Com equipamentos de alta tecnologia, o centro possui um observatório astronômico com um imenso telescópio composto de um espelho de 350 mm de diâmetro, totalmente automatizado, robótico e computadorizado.





A parte externa da construção do observatório exibe um monumento arquitetônico no formato redondo escalonado, que funciona como um mirante aonde é possível ter uma vista privilegiada da Cidade Zigurats e dos morros da região. Além de estar em um ponto de pouquíssima luminosidade, que possibilita uma límpida visão do incrível céu noturno de Zigurats, sua localização geográfica está situada na latitude 19°. Essa é, aliás, uma região onde se registram muitas anomalias no céu.

