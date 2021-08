Concurso para Guarda Civil Metropolitana tem nova data

Com a pandemia, as provas da primeira fase previstas para maio haviam sido suspendidas

Concurso irá selecionar 273 vagas para atuação na Guarda Civil Metropolitana

Quatro meses após a suspensão da primeira fase do concurso para GCM (Guarda Civil Metropolitana), a prefeitura de Campo Grande divulgou nova data para aplicação das provas objetivas. A decisão foi publicada em edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) nesta sexta-feira (13).





Conforme edital, a aplicação das provas será no dia 19 de setembro deste ano. Local, endereço, horário e ensalamento serão informados aos participantes através do Cartão de Confirmação de Inscrição, que será disponibilizado no dia 15 de setembro. O acesso deverá ser realizado pelo site www.selecon.org.br





Um novo edital com o cronograma completo será divulgado no mesmo site, durante o dia 23 de agosto, com todas as novas datas das próximas etapas. Ao todo são 273 vagas para atuação permanente na GCM, com salário de R$ 1.690,02 e bolsa alimentação de R$ 294.





As vagas são destinadas para o cargo de CGM da 3ª classe, sendo exigido Ensino Médio completo, habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima para homens de 1,65m e mulheres de 1,60m.





O edital completo pode ser consultado no suplemento do Diogrande número 6.383, podendo ser acessado no site diogrande.campogrande.ms.gov.br





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aletheya Alves