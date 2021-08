Com programação diversificada, SEMU cumpre agenda do Agosto Lilás neste final de semana

A Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) continua cumprindo agenda do Agosto Lilás neste final de semana com uma programação diversificada, levando informações sobre a Lei Maria da Penha que neste mês completa 15 anos de existência e, consequentemente, sensibilizar a população sobre a violência doméstica e familiar, de forma descentralizada, chegando até os bairros.





Nesta sexta-feira (13), a Subsecretaria, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher/CMDM, realiza Blitz Educativa na Av. Ana Luiza de Souza esq. com rua Francisco dos Anjos, na Pioneira, das 9 às 10 horas. O bairro detém a 3ª maior população feminina, segundo dados do Perfil Sócio Econômico de Campo Grande/Planurb.





Ainda nesta sexta-feira (13) , técnicos da Semu irão realizar abordagem em bares e restaurantes da Av. Bom Pastor, na seguinte ordem: Choperia Madalena, às 20h, + Que Gula Espetos, às 20h30m, Point do Espeto, às 21 horas, finalizando no Parrela Espetos, às 21h30m. A ação tem o apoio da ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).





No sábado (14), 30 mulheres atendidas pelo CRAS Vida Nova serão contempladas com passeio de City Tour- um momento de lazer e entretenimento- aliado à informação acerca dos pontos turísticos da cidade. O passeio, que tem a parceria da SECTUR com a SAS, tem início às 15 horas e partirá do CRAS Vida Nova – Rua Jaci Maria de Azevedo Moro, 164 – Vida Nova. Todas as mulheres que participarão do passeio vão receber um brinde surpresa, oferecido pela SECTUR.





E no domingo (15) acontece a abordagem e panfletagem na feira das Moreninhas, às 9 às 11h – Rua Barueri entre as ruas Solania e Anacá. As feiras livres são um espaço de fluxo e circulação significativa de pessoas que favorece ações de abordagem e a sensibilização das mulheres.