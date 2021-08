Com emendas, deputado Barbosinha celebra 51 anos da escola Presidente Getúlio Vargas no distrito de Vila Vargas

deputado estadual Barbosinha (DEM-MS)

Reconhecida como escola de Educação do Campo, a Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas, localizada no distrito de Vila Vargas, está celebrando nesta terça-feira, dia 3 de agosto, 51 anos de existência. Esse reconhecimento e outros investimentos foram garantidos pelo trabalho do deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) em favor da comunidade escolar e das famílias da região.





“É uma alegria ver essa escola tão importante para muitas famílias completando hoje 51 anos. Muitas pessoas já passaram por essa unidade e têm história para contar que vivenciou neste local. Sempre que é preciso colocamos nosso mandato à disposição de toda comunidade escolar, de pais, mães, alunos, professores, corpo administrativo. Uma escola que desde 1970 tem sido referência no ensino e atualmente é uma das principais unidades na área rural da nossa Dourados. Quero aproveitar esse dia festivo para parabenizar a todos e reforçar meu compromisso com toda comunidade da Escola Presidente Getúlio Vargas”, festejou. Barbosinha.





Barbosinha garantiu, em 2019, uma emenda parlamentar no valor de R$ 40 mil para a Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas para compra de 10 aparelhos de ar-condicionado de 32 mil BTUs, que inclusive já estão instalados e em funcionamento na unidade. O deputado também destinou R$ 20 mil, recurso utilizado para a implantação de um parque infantil e incluiu a escola no sistema de Educação do Campo. As ações foram feitas em parceria com o ex-vereador Madson Valente.





Referência na área rural de Dourados, a Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas conta com extensões nos distritos de Vila Formosa, Macaúba e aldeia Panambizinho. A unidade atende 500 alunos e possui 40 professores e 20 servidores administrativos. A direção da escola está a cargo de José Antônio do Nascimento Junior.





Em 2018 o deputado ainda contribuiu para adequação da rede de energia da unidade. Foi conseguido com o Governo do Estado, junto a secretaria de Educação, R$ 109 mil para preparar a rede interna da escola para suportar a instalação dos aparelhos de ar-condicionado nas salas de aulas, assegurados logo em seguida com emenda de Barbosinha.









Por: Luciana Bomfim