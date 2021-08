Casal é executado a tiros de pistola na fronteira de MS

Dezenas de cápsulas 9 milímetros foram apreendidos no local do crime

Carro em que as vítimas estavam foi atingido por vários disparos ©Ponta Porã News

Casal foi executado com vários tiros na fronteira de Ponta Porã com Pedro Juan Caballero, a cerca de 323 quilômetros de Campo Grande, na noite deste domingo (15).





Conforme informações do site Ponta Porã News, Marcos Esquivel Gonzales e Lorena Concepción Areco Gauto, de 32 e 30 anos, estavam em um Kia Sportage na região de Laguna Punta Porã quando foram alcançados por pistoleiros. Vários disparos foram feitos contra o carro, no lado do motorista.





Os dois foram atingidos e morreram antes mesmo de receberem socorro. Dezenas de cápsulas 9 milímetros foram apreendidos no local do crime pelos peritos da Polícia Nacional do Paraguai.





Não há detalhes do crime e as equipes de investigação procuraram imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a ação dos bandidos. A motivação do duplo assassinato também é desconhecida e o caso é investigado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes