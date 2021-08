CAPITAL| Vereador Carlão fala em entrevista, da expectativa do retorno da Câmara Municipal aos bairros

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, concedeu entrevista ao vivo ao apresentador Júlio Marcos – Brejinho, no Programa Band Cidade da TV Guanandi da Rede Bandeirantes. Carlão falou da expectativa da nova fase da Câmara Municipal com o retorno da população à Casa de Leis, assim que a Pandemia estiver controlada, ressaltando o perfil popular e comunitário de sua gestão.





“Desde o inicio da Pandemia a Câmara, através dos 29 vereadores, atuou na luta contra o vírus, tanto votando as leis necessárias ao combate ao Covid-19, quanto cumprindo seu papel na conscientização e restrições. Desde a autorização de vacinas, remanejamentos de recursos e todos os projetos que o Executivo mandou para Câmara necessários na Pandemia, foram aprovados por unanimidade em regime de urgência. Hoje com o avanço da vacinação e esse momento de retrocesso nos casos de contaminação, já podemos ter esperança desse novo momento de reabrirmos a Casa Povo para o povo. Porque a Câmara é a caixa de ressonância da população. Fui eleito presidente destacando esse perfil, de levar a Câmara de volta aos bairros, à nossa gente. Aproximar nossa atuação com todos os munícipes e estamos ansiosos para esse momento. Fazer as sessões itinerantes, audiências públicas nos bairros, abrir a participação das entidades de classe debaterem os projetos pautados, reforçando os convênios para aprimorar esses debates. Mas precisamos de responsabilidade e vamos fazer isso assim que possível”, disse Carlão.

O presidente também enalteceu a força do Poder Legislativo Municipal com seu papel de fiscalizar o Executivo e fazer as leis que normatizam a vida da população.





“O Poder Legislativo é importante para a democracia brasileira, é papel dos vereadores criar as Leis que impactem a vida da população para o melhor. É lá que nascem as normatizações solicitadas pela sociedade. Como o Plano Diretor, o Prodes - Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande, por exemplo, vamos votar um Projeto de Lei para autorizar ao Executivo a fazer um empréstimo para levantar recursos para terminar as obras paradas da Capital. Ceinfs (Emeis), postos de saúde, obras que estavam paralisadas desde 2011. Somo um Poder independente, mas que tem atuado de forma harmônica com o Executivo Municipal. Cobrando as melhorias necessárias para o dia a dia da nossa gente”.





Carlão afirmou que a harmonia com o Executivo, “não quer dizer que a Câmara seja uma extensão do gabinete do prefeito. Reforçando sempre o limite de cada Poder. A população quer dos políticos seriedade e trabalho, lutado juntos para amenizar o sofrimento da população. Tem muitos problemas para resolver e com brigas e picuinhas se perde tempo”.





ASSECOM