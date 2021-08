CAPITAL| Vereador Carlão entrega Títulos de Cidadão Campo-grandense e enaltece trajetórias do vereador Delei Pinheiro e Sidinei da Agetran

“Fico mais emocionado do que os homenageados, principalmente porque conheço a trajetória do Delei Pinheiro e do Sidinei diretor de Trânsito da Agetran. Sei que são trabalhadores de Campo Grande, não só pelo sucesso profissional de cada um deles ou por suas famílias, mas também porque dedicam suas vidas em favor de todos os munícipes da Capital. O Delei é um trabalhador pela habitação social e o Sidinei, pela segurança no trânsito". Assim o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, abriu seu discurso na solenidade de entrega do Título de Cidadão Campo-grandense, aos homenageados de sua autoria, realizado na manhã desta terça-feira (24.08) no plenário Edroim Reverdito da Casa de Leis.





“Estava recentemente com o Marquinhos Trad, prefeito de Campo Grande, e ele me disse: quem diria amigo, que um dia seríamos eu prefeito municipal, você presidente da Câmara e o Delei 1º secretário. O prefeito recordou dos tempos em que iniciamos nossa trajetória. Eu representante dos movimentos comunitários na favela do Nova Lima, depois secretário adjunto dele na Assuntos Fundiários e o Delei auxiliar de topografia na EMHA e anteriormente Gari. Também me lembrei com emoção do tempo em que eu e o Delei comíamos marmita na minha varanda no Nova Lima e depois esticávamos as lonas na favela”, relembrou emocionado.





Carlão destacou que a comenda do Título de Cidadão Campo-grandense era tradicionalmente entregue a pessoas ricas, altamente diplomadas e que geravam mais de 1000 empregos.





“Desde que assumi meu primeiro mandato, fiz questão de homenagear às pessoas que diariamente fazem a diferença em nossa cidade. Também aos doutores e grandes empresários, mas especialmente as pessoas simples, trabalhadoras, que foram além de sua classe social. Que venceram a falta de oportunidades e se destacaram e contribuem para a cidade. O Delei e o Sidinei pertencem a categoria dos trabalhadores que são fundamentais para o desenvolvimento de Campo Grande. São doutos, experiente e competentes em suas áreas de atuação, mas independentemente disso, fazem a diferença para nossa população e são exemplos de que podemos alcançar os lugares de destaque na sociedade pela força do trabalho”, afirmou o presidente.





Currículos





Sidinei Oshiro, nasceu em Jaraguari e escolheu Campo Grande para viver e trabalhar. Engenheiro há mais de trinta anos, é especialista em Engenharia de Trânsito, já atuou em vários ramos da Engenharia em nossa Capital, atualmente exerce a função de Diretor de Trânsito na Prefeitura Municipal de Campo Grande, na Agência Municipal de Transporte e Trânsito – AGETRAN.





Vanderlei Pinheiro de Lima, o vereador Delei Pinheiro é nascido em Vicentina. Em Campo Grande iniciou sua vida profissional 1981, onde com apenas 13 anos teve seu primeiro emprego, como varredor de ruas (gari). Atuou na secretaria de Assuntos Fundiários como auxiliar de Topografia. Em 2001 ingressou na Empresa Municipal de Habitação – EMHA, hoje denominada de Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF). Em 2013, assumiu 1º mandato como vereador e como 1º Secretário da Mesa Diretora. Atualmente exerce seu segundo mandato de vereador e de 1º Secretário.





