CAPITAL| Vereador Carlão entrega moção a membros da Associação do Mercado Municipal

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal, entregou Moções de Congratulações a membros da Diretoria da Associação do Mercado Municipal de Campo Grande. Carlão homenageou ao Empresário, Cleuber Gonçalves Linares, presidente da Associação e proprietário da Peixaria Linares Pescados. Ao empresário, Ronald Kanashiro de Alem, proprietário da Empresa Casa de Carnes Oriente, vice-presidente e diretor de Patrimônio da Associação e ao empresário César Vieira Lima, proprietário da Empresa Box do Gordinho, que há mais de 30 anos atua na Diretoria da Associação do Mercado Municipal da Capital.





“Reconhecer a esses empresários por todo trabalho desenvolvido em favor dos comerciantes do Mercadão Municipal e consequentemente por todos os campo-grandenses que têm no Mercadão um referencial dos produtos da terra e da cultura popular da cidade, é reconhecer a história da Capital. Fico extremamente honrado em valorizar esses trabalhadores, empresários e comerciantes históricos da cidade”, disse Carlão.





O presidente destacou que a Moção de Congratulações é um instrumento dos vereadores para reconhecer os munícipes que desenvolvem serviços importantes para o desenvolvimento de Campo Grande.





“Essas moções foram aprovadas por unanimidade nesta Casa de Leis, pela trajetória de vocês e se estende a todos que compõem o Mercadão Municipal, com o nosso compromisso de estar sempre na defesa deste importante centro de comércio local. Sou frequentador do Mercadão e valorizo sua história e importância na cultura da cidade”, afirmou.





Por: Janaina Gaspar