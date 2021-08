Capital vacina jovens com 18 e adolescentes nesta terça-feira (10)

A terça-feira será ainda de aplicação de segundas doses; pontos de vacinação abrem a partir das 12h

Acelerada nos últimos dias, a vacinação contra a covid em Campo Grande chegou aos jovens de 18 anos. Nesta terça-feira, além de todos os adultos, adolescentes com 12 a 17 anos que possuem comorbidades comprovadas por meio de laudo médico também podem receber doses.





O dia será ainda de aplicação de segundas doses – para quem tomou a Astrazeneca até 5 de junho, a Coronavac até 15 de julho e a Pfizer até 12 de junho.





Os postos de vacinação só funcionam no período da tarde. Os drives do Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB abrem às 12h30. O Guanandizão, que recebe o público a pé, também. Já a Seleta abre às 12h e as unidades de saúde, às 13h.





Por Anahi Zurutuza