CAPITAL| Subjuv lança campanha #vacinajuventude para incentivar público a buscar imunização da covid19

Foto: Denilson Secreta



A prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), lançou a Campanha “Vacina Juventude”, que tem a finalidade de incentivar esse público a buscar a imunização contra a Covid-19 dentro do cronograma estabelecido. Com a ampliação da faixa etária nesta segunda-feira (2), jovens a partir de 28 anos já podem receber o imunizante.





A campanha coordenada pela Subjuv envolverá a divulgação de conteúdos multimídia e intervenções em alguns pontos de vacinação. A ideia é atrair o público jovem a buscar a vacina e também, incentivar por parte desse público o uso do #vacinajuventude em seus posts nas redes sociais, a fim de que eles possam ser multiplicadores da iniciativa.





“Nossos jovens já iniciaram a imunização e creio que em um futuro próximo estaremos todos imunizados. Essa é a nossa torcida. Tudo isso faz parte de um trabalho de gestão que vem sendo destaque no país, quando metade da população da nossa capital já recebeu pelo menos a primeira dose do imunizante. Espero que os jovens campo-grandenses apoiem nossa campanha e usem nossa hashtag #vacinajuventude, para mostrar ao mundo que nossa cidade caminha a passos largos para um futuro com muita saúde, sendo nossos jovens referência de prosperidade. É nisso que acreditamos e trabalhamos para atingir esse objetivo”, frisou a subsecretária de Políticas para a Juventude, Laura Miranda.





A jovem Ingryd Mayranna, de 26 anos, falou da expectativa quanto ao dia da imunização. “Eu peguei Covid no final de 2020, em novembro. Embora não tenha sido muito grave, senti um enorme desconforto e dor, além da fraqueza e a perda do olfato e paladar. Tudo isso me deixou muito preocupada, pois lá em casa todos pegaram em seguida, e acredito que passei para eles. Ainda bem que não tivemos casos graves. Graças a Deus todos já se vacinaram e agora está chegando a minha vez. Estou ansiosa e feliz”.





A capital sul-mato-grossense atingiu ontem (1°) a marca de 50,11% da população (454 mil pessoas) vacinada contra a Covid-19, com pelo menos uma dose. Os dados são do “vacinômetro”, plataforma da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Já o total de campo-grandenses com esquema vacinal completo, ou seja, que tomaram as duas doses necessárias ou a dose única, é de 35,27%, aproximadamente 319,5 mil pessoas.





Desconto no Uber





Em Campo Grande, as pessoas que irão se vacinar contra a Covid-19 têm desconto de até R$ 25 na Uber, para se deslocar até os pontos de imunização previamente cadastrados.

Desde o dia 1º de junho, início da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a empresa, foram realizadas 700 viagens com desconto para quem foi se vacinar. Ao todo, a parceria prevê a disponibilização de aproximadamente 4 mil viagens, o equivalente a R$ 100 mil.





As regras e o passo a passo para o uso do cupom de desconto podem ser obtidos no link http://www.campogrande.ms.gov.br/cgnoticias/noticias/em-campo-grande-quem-vai-se-vacinar-tem-desconto-de-ate-r-25-em-viagens-com-a-uber/





Direito a Saúde





A ação está dentro das diretrizes da subsecretaria, que segue as normativas da lei Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude. Na referida lei, a seção V nos artigos 19 e 20 destaca que “o jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, considerando suas especificidades na dimensão da prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral”.