CAPITAL| Seminário ”Educação para o Emprego” está com inscrições abertas

Neste mês de agosto a Câmara Municipal de Campo Grande promove o seminário “Educação para o emprego” a ser realizado no dia 19 de agosto das 14h às 18h. Com transmissão online, os interessados devem se inscrever para participar.





Abertas até terça-feira dia 17 de agosto, qualquer um pode garantir uma vaga pelo endereço camara.ms.gov.br/escola-lesgislativo . Lembrando que apenas pessoas inscritas poderão participar do evento, que também distribuirá certificado de participação.





O seminário é direcionado a pessoas que estão em busca de colocação profissional, com quatro palestras contendo os seguintes temas:





“Elaboração correta de currículo, comportamento em entrevista de emprego, cuidados com sua imagem pessoal, entre outros tópicos”; a ser ministrada por Wagner Garcia/Consultor de Negócios.





“A Funsat e suas rotinas para atender o cidadão”; com palestra de Luciano Martins/Diretor -Presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat).





“A CDL e suas conquistas”; ministrado por Adelaido Vila, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG)





“Os rumos da economia do MS”; com a participação do Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), Eduardo Riedel.





Para mais informações, o interessado deve entrar em contato com o gabinete do vereador professor Juari pelos telefones 9 9124-3063 a falar com Ana Karolina ou 9 9304-0155 com o consultor do evento, Wagner Garcia.





ASSECOM