CAPITAL| Recapeamento e reordenamento transformam vias para novo corredor do transporte coletivo

A Prefeitura de Campo Grande já recapeou os dois trechos das Ruas Potiguaras e Avenida Cuiabá, no Jardim Leblon, que junto com a Rua Clineu da Costa Moraes, servirão de acesso as avenidas Manoel da Costa Lima e Marechal Deodoro. As intervenções integram o projeto de reordenamento do trânsito nesta rotatória de duas vias do corredor sudoeste do transporte coletivo, as avenidas Marechal Deodoro e Bandeirantes e da Manoel da Costa Lima.





Com o reordenamento, o acesso à Marechal Deodoro para quem vem pela Manoel da Costa Lima será feito pela Travessa Rica. Os veículos seguirão pela Rua Potiguaras; entrarão à esquerda na Avenida Cuiabá; uma quadra adiante nova conversão à esquerda na Rua Clineu de Souza Martins, por onde entrarão na Marechal Deodoro ou alcançarão a Manoel da Costa Lima. Este mesmo trajeto será seguido por quem estiver vindo da Marechal Deodoro (sentido centro /bairro) e também quiser entrar na Manoel da Costa Lima. Também será prolongada em 100 metros, da Rua Felipe Calarge até a Rua Clineu de Souza Martins, a pista lateral da Marechal Deodoro. Por esta via, quem estiver descendo à Clineu terá acesso ao conjunto Coophama.





O recapeamento da Avenida Marechal Deodoro está bem adiantado. Falta fazer o trecho entre o terminal Bandeirantes e a rotatória, onde nesta semana será conclusão um ramal de 70 metros de drenagem que será conectada com a tubulação já existente na Manoel da Costa Lima. No restante do trajeto, ainda não receberam asfalto novo alguns trechos da faixa reservada ao corredor. Dentro do projeto está previsto o recapeamento da Rua Urubupungá, ligação com a Avenida Tyrson de Almeida (às margens do Rio Anhandui) e de duas ruas de acesso ao Coophama, a Guarapuava e a Tenente Antônio João Ribeiro.





O corredor





A Avenida Marechal Deodoro é um braço do Corredor Sudoeste do transporte coletivo, ligação dos terminais Aero Rancho e Bandeirantes com o Centro da cidade, com faixa exclusiva para os ônibus, projetada para reduzir o tempo de espera dos usuários. As outras três vias que formam o corredor, Guia Lopes, Brilhante e Bandeirantes já foram recapeadas.