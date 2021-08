CAPITAL| Quem tem 13 anos ou mais pode se vacinar contra Covid neste sábado (21)

Capital ainda vacinará segundas doses da Pfizer e CoronaVac. Veja os locais de vacinação contra Covid.

Adolescentes com 13 anos poderão se vacinar contra Covid neste sábado (21) ©PMCG/Reprodução

Campo Grande vai começar a vacinar contra Covid adolescentes com 13 anos ou mais, neste sábado (21).





Para serem vacinados, os adolescentes precisam estar acompanhado dos pais e apresentar documento pessoal. Para dar mais celeridade ao processo de vacinação, evitar filas e aglomerações, o usuário deverá fazer o cadastro no sistema de identificação prévia, (acesse o link abaixo).









Na vacinação dos adolescentes serão utilizadas doses da Pfizer, seguindo recomendação do Ministério da Saúde. O uso do imunizante em adolescentes de 12 a 17 anos foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 17 de junho.





A secretaria municipal de Saúde (Sesau) reforça que os adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais e ambos devem apresentar os documentos comprobatórios de vínculo familiar, como certidão de nascimento, tutela ou outro documento que indique a filiação.





Neste sábado também terá vacinação em segunda dose para:

Quem tomou a 1ª dose da Pfizer até 23 de junho;

Quem recebeu a 1ª dose da CoronaVac até 31 de julho.

Onde se vacinar?