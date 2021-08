CAPITAL| Presidente Carlão recebe ex-vereador Vicente Maximiano e fala da importância do resgate histórico do Poder Legislativo

Na manhã desta quarta-feira (11) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu a visita do ex-vereador Vicente Maximiano de Barros, que exerceu seu mandato na 3ª Legislatura (1989-1992). Carlão enalteceu a trajetória do ex-vereador que possui perfil comunitário, assim como Carlão e destacou a importância do resgate histórico do Poder Legislativo.





“O Maximiano fez parte de uma legislatura que marcou época na Câmara, foi o período em que ocorreu a instalação e funcionamento da Constituinte Municipal. Foi a 3ª Legislatura (1989-1992), quando os jovens de 16 a 18 anos iniciaram o cadastramento para obtenção de título eleitoral. Aprovação do projeto da instalação da Câmara Municipal Mirim e criação do Parque Regional do Prosa. Instituição do passe escolar, livros, uniformes e creche. O destaque histórico dessa legislatura foi a entrega da medalha de Patrono do Estado Democrático de Direito ao deputado federal Ulisses Guimarães e aprovação do novo Regimento Interno”, lembrou Carlão.





O presidente também reforçou que presenciou a atuação comunitária do vereador Maximiano junto a entidades ligadas ao movimento comunitário, como a UCAF, CRF e UMAM e sua ajuda na infraestrutura nos bairros da Capital.





“Nessa época eu era líder comunitário e o vereador Max ajudou muito no setor comunitário, na luta pelo desfavelamento e a moradia social”, lembrou.





Já o ex-vereador agradeceu a receptividade do presidente Carlão e reforçou a importância da troca de experiências.





Por: Janaina Gaspar