CAPITAL| Prefeitura apresenta calendário Agosto Lilás, em evento realizado na Casa da Mulher Brasileira

A Prefeitura de Campo Grande apresentou nesta segunda-feira (2), na Casa da Mulher Brasileira, o calendário das ações que serão realizadas na campanha Agosto Lilás.





De acordo com a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, a iniciativa prevê, durante todo o mês de agosto, ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, com o intuito de divulgar a Lei Maria da Penha e sensibilizar a sociedade sobre o combate à violência doméstica e familiar praticada contra a mulher.





“Vamos ter um calendário com diversas rodas de conversas, no qual será abordado os 15 anos da Lei Maria da Penha. Palestras serão dadas para falarmos da prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher em Campo Grande e a atuação do poder público local, que tem a função de colocar em prática as ações de todas as medidas protetivas em pról das mulheres de nossa Capital”, frisa Carla Stephanini.





“Ao longo do Agosto Lilás vamos realizar, em parceria com a Abrasel, o trabalho junto aos bares e restaurantes para sensibilizar sobre os tipos de violência contra as mulheres, além de orientar como buscar ajuda. Já com os servidores e servidoras, teremos rodas de conversas abordando os fenômenos da violência doméstica. Durante o mês do Agosto Lilás, vamos difundir ainda mais esta lei. Destacamos que em briga de marido e mulher, se mete sim a colher”, completa Carla.





A iniciativa da Semu (Subsecretaria de Políticas para a Mulher) é sensibilizar a sociedade sobre o combate à violência doméstica e familiar praticada contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.





A superintendente da Casa da Mulher Brasileira, Tai Loshi, destaca que a instituição é um espaço onde estão concentrados os principais serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação de violência, sendo referência no modelo de integração dos serviços e, acima de tudo, oferecer o atendimento humanizado, integral e ininterrupto, 24 horas. “O Agosto Lilás reforça ainda mais todas as ações que vem de encontro com a proteção das mulheres”.





O evento contou com a apresentação musical para as mulheres que estão aguardando atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Quem se apresenta é o Quinteto de Jazz da Sectur.





Seguindo o tema da Mulher, Campo Grande vai ganhar hoje (2) um Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Políticas das Mulheres. O lançamento será no auditório do TRE, às 14 horas. A iniciativa vai promover o fortalecimento das discussões de soluções e alternativas, visando à promoção da igualdade, oportunidade e liderança para as mulheres, a fim de garantir a esse público a participação plena e efetiva em instituições públicas, privadas e nos espaços de liderança da sociedade.





A agenda completa das ações do Agosto Lilás pode ser acessado através do link:













