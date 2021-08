CAPITAL | Prefeitura amplia vacinação para jovens de 18 anos ou mais e abre repescagem para adolescentes com comorbidades

Nesta terça-feira, dia 10 de agosto, a Prefeitura de Campo Grande amplia a vacinação contra a Covid-19 paraa pessoas com 18 anos ou mais e abre repescagem para adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. A aplicação da segunda dose de Astrazeneca-Oxford-Fiocruz, Coronavac-Sinovac-Butantan e Comirnaty-Pfizer também continua. Os pontos de vacinação abrem somente à tarde, com horário estendido nos polos e drives.





A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça a importância do cadastro para evitar filas e aglomerações nos locais de vacinação. O acesso é feito pelo endereço web vacina.campogrande.ms.gov.br, através de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. É necessário escolher o menu “primeiro acesso” e, posteriormente, selecionar o perfil “Idade entre 12 e 17 anos com comorbidades” e clicar em continuar.





É necessário preencher os dados pessoais do adolescente e também do adulto responsável. Anexar a certidão de nascimento, documento pessoal com foto e o laudo médico indicando uma das comorbidades ou condições relacionadas abaixo:





– Arritmias cardíacas

– Cardiopatia hipertensiva

– Cardiopatias congênita

– Cirrose hepática

– Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

– Deficiência Permanente – Limitações Físicas e Motora

– Deficiente Auditivo

– Deficiente Mental

– Deficiente Visual

– Deficientes acamados com lesão medular grave

– Diabetes mellitus

– Distrofia Muscular

– Doença cerebrovascular

– Doença renal crônica

– Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Gastrostomizado

– Hemoglobinopatias graves

– Hipertensão arterial estágio 3

– Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

– Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

– Imunossuprimidos

– Insuficiência cardíaca (IC)

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Obesidade mórbida

– Oncológico com doença ativa em tratamento

– Paralisia Cerebral

– Pneumopatias crônicas graves

– Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

– Renais Crônicos em diálise

– Síndrome de down

– Síndromes coronarianas

– Transplantados

– Transtorno do Espectro Autista (TEA)

– Traqueostomizado

– Valvopatias





Na vacinação de adolescentes com comorbidades, deve ser utilizado o imunizante Pfizer, seguindo deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).





O uso do imunizante em adolescentes no Brasil foi aprovado no dia 11 de junho pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele já era permitido nos Estados Unidos desde o dia 10 de maio, quando ocorreu a aprovação da Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA).





Dose de reforço





Conforme o calendário estabelecido pela Sesau, devem receber a dose de reforço quem se vacinou com Astrazeneca até o dia 05 de junho, quem tomou a Coronavac até o dia 15 de julho ou Pfizer até o dia 12 de junho.





Vai de Uber





A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.





Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.





Veja como ativar o código de desconto:





1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.





Onde se vacinar ?

Drive-thru Ayrton Senna – 12H30 às 22H

Drive-thru Albano Franco – 12h30 às 22h

Drive-thru Cassems – 12H30 às 22H

Guanandizão – 12H30 às 22H

Seleta – 12H às 16H45

Unidades de saúde – 13H às 16H45





Lagoa

UBS Buriti

USF Batistão

USF Coophavila

USF Oliveira

USF Tarumã

USF São Conrado

USF Antártica

C.F Portal Caiobá

USF Vila Fernanda





Segredo

UBS Coronel Antonino

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaleia

USF Vila Cox

USF José Tavares

USF Vida Nova

C.F Nova Lima

UBS Estrela do Sul





Imbirussu

USF Aero Itália

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Albino Coimbra

UBS Lar do Trabalhador

UBS Silvia Regina

USF Sírio Libanes

UBS Popular

USF Zé Pereira

USF Ana Maria do Couto





Bandeira

UBS Carlota

USF Tiradentes

USF MAPE

UBS Universitário

USF Itamaracá

USF Moreninha





Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Estrela Dalva





Anhanduizinho

UBS Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

USF Botafogo

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

USF Los Angeles

UBS Pioneira

UBS Aero Rancho

USF Dom Antônio Barbosa