CAPITAL| Em atendimento a reivindicações do vereador Carlão, secretaria intensifica rondas ostensivas no Guanandi e região

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

Atendendo ofícios e indicações de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social informou que está intensificando as rondas ostensivas da Guarda Civil Metropolitana (GCM), por meio da Gerência Operacional da Região Anhanduizinho (GOA), no Bairro Guanandi e adjacências, incluindo paradas de ônibus do transporte coletivo.





“Também solicitei à Sisep, serviços de manutenção de vias não pavimentadas na Região Bandeira, Jardim Santa Felicidade, que também já foram executadas. Informaram, ainda, que o Executivo está constantemente em busca de recursos para investir na melhoria da infraestrutura da cidade. E que na medida em que obtiverem esses recursos, poderão iniciar a drenagem e pavimentação das ruas não pavimentadas do Bairro Montevidéu, conforme minha solicitação”, afirmou Carlão.





A secretaria informou também, que realizou o atendimento a outros pedidos do vereador Carlão, como patrolamento e encascalhamento em ruas não pavimentadas na Vila Nova Campo Grande, Nova Lima e no Naschiville.





Por: Janaina Gaspar