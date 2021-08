CAPITAL| Com novas equipes disponibilizadas pelo Exército, drives ganham reforço na vacinação e organização das filas

Os drives de vacinação contra a Covid-19 de Campo Grande estão recebendo reforço de novas equipes do Exército Brasileiro. Ao todo, 39 profissionais militares estão designados para auxiliar na vacinação e na organização das filas destes locais.





Na tarde desta terça-feira, dia 17 de agosto, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, esteve em visita técnica para acompanhar o andamento da vacinação no drive-thru Ayrton Senna, localizado no Bairro Aero Rancho, na companhia do coronel Carlos Alexandre de Souza, comandante da 9ª Região Militar.





“O apoio do Exército Brasileiro tem sido fundamental no enfrentamento da pandemia e sobretudo no processo de vacinação da população campo-grandense. Esse reforço é fundamental para organizar e dar mais celeridade ao atendimento nestes locais”, diz.





O comandante lembra que desde março do ano passado, início da pandemia de Covid-19, o Exército Brasileiro tem apoiado as ações de enfrentamento à pandemia.





”Estivemos presentes na desinfecção de áreas, fabricação e distribuição de máscaras e apoio logístico, além do apoio na vacinação. Desta forma, o Exército integra-se a sociedade dando o suporte necessário para salvar vidas e cumprir a sua missão institucional”, pondera.





O drive Ayrton Senna passa a contar com o reforço de 17 militares, sendo 9 na vacinação e oito no balizamento e controle de trânsito. O restante do efetivo está distribuído nos drives Albano Franco (13 militares) e UCDB (nove miliares).













SECOM