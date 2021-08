CAPITAL| Câmara Municipal promove no dia 13 de agosto o l Simpósio sobre Leishmaniose Canina

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza o I Simpósio sobre Leishmaniose Canina, dia 13 de agosto (sexta-feira), a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso. Por iniciativa do vereador Profº André Luis, membro da Comissão Permanente de Defesa, Bem-Estar e Direito dos Animais da Câmara Municipal, o evento será online e os interessados em participar e receber o certificado CLIQUE AQUI . As inscrições vão até dia 10 de agosto.