CAPITAL| Bancos têm expediente normal neste 26 de agosto

Agências aderiram ao feriado antecipado em março





Os moradores que precisarem atendimento bancário nesta quinta-feira (26), poderão ter acesso aos serviços normalmente em Campo Grande. Antecipação do feriado de aniversário de Campo Grande aconteceu em março de 2021 e bancos aderiram.





Conforme o Sindicato dos Bancários da Capital, as agências não vão fechar, pois, quando houve a antecipação do feriado do aniversário de Campo Grande em março, aderiram à antecipação.





"A informação que os bancos deram para o sindicato é que as agências vão funcionar amanhã normalmente. Amanhã e sexta tem atendimento normal", disse à reportagem via assessoria de imprensa.