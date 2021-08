CAPITAL| Agetran atende reinvindicação do vereador Carlão e instala semaforização na Av. Cônsul com a Rua Zulmira Borba

vereador Carlão

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (31.08), agradeceu ao diretor presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) - Janine de Lima Bruno, pela instalação do conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Cônsul Assaf Trad com a Rua Zulmira Borba no Bairro Nova Lima, em atendimento a indicações e ofícios de sua autoria.





“Agradeço a instalação desse importante equipamento de segurança no trânsito. Essa reivindicação é antiga dos moradores e das lideranças comunitárias da região, devido ao fluxo intenso de veículos e alto índice de acidentes graves registrados. Inclusive acidentes fatais”, afirmou Carlão.





O parlamentar presidiu a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira, por isso não pode acompanhar a inauguração da semaforização. Mas integrantes de sua equipe comunitária acompanharam o vento. Conforme o diretor da Agetran, o equipamento visa trazer mais segurança às pessoas que trafegam pela região do Nova Lima e melhorar a fluidez no trânsito, a Prefeitura de Campo Grande.





“Trata-se de um reordenamento viário com semaforização na região do Nova Lima. Já que a região apresenta um alto tráfego de veículos que se dirigem à saída de Cuiabá e, durante os horários de pico, pode tornar o fluxo perigoso aos moradores que trafegam pelo bairro. As obras na Rua Zulmira já haviam sido iniciadas durante a atual gestão, a via foi alargada, recapeada e já tínhamos trocado alguns semáforos. Para finalizar, faltava a semaforização da rua com a Av. Cônsul Assaf Trad buscando reordenar o trânsito e trazer mais segurança aos moradores do bairro durante os horários de pico já que por aqui trafegam muitos veículos inclusive de grande porte”, disse Janine.









