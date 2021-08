CAPITAL| Agenda do aniversário de Campo Grande desta segunda-feira será voltada à cultura e políticas para mulheres

A programação de aniversário dos 122 anos de Campo Grande segue nesta segunda-feira (2), com agendas voltadas para a cultura, políticas para as mulheres e eleição para escolha dos membros da região urbana do Segredo, que vão ajudar a Prefeitura a direcionar a aplicação do Plano Diretor nos bairros, pelos próximos dois anos.





Para abrir o calendário hoje, às 9 horas, o Paço Municipal receberá as obras de mais um artista de Campo Grande. Desta vez, a Camila Kipper vai expor suas pinturas durante a quarta edição do Projeto Arte no Paço, que acontece no prédio da Prefeitura. O projeto traz uma exposição por mês, assinada por pintores da capital sul-mato-grossense. A visitação é gratuita.





A campanha “Agosto Lilás” também faz parte da programação de aniversário da cidade e, nesta segunda-feira, acontece o lançamento da edição 2021, às 9 horas, no auditório da Casa da Mulher Brasileira. Na ocasião, a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (Semu) vai divulgar as atividades de conscientização e prevenção a violência contra às mulheres. O evento segue com apresentação musical no Hall da CMB.





O objetivo da iniciativa é sensibilizar a sociedade sobre o combate à violência doméstica e familiar praticada contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha.





Seguindo o tema da Mulher, Campo Grande vai ganhar hoje (2) um Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Políticas das Mulheres. O lançamento será no auditório do TRE, às 14 horas. A iniciativa vai promover o fortalecimento das discussões de soluções e alternativas, visando à promoção da igualdade, oportunidade e liderança para as mulheres, a fim de garantir a esse público a participação plena e efetiva em instituições públicas, privadas e nos espaços de liderança da sociedade.





Para encerrar a agenda desta segunda-feira, às 19 horas, na Escola Municipal Coronel Antonino, acontece a eleição do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo, quando serão escolhidos os representantes das entidades governamentais e não governamentais, para a composição da gestão 2021/2022.





O objetivo dos conselhos regionais é discutir melhorias da qualidade de vida da população, sejam serviços ou obras, além de acompanhar o plano diretor de Campo Grande e os orçamentos anuais.





Agenda desta segunda-feira (2 de agosto de 2021)





09h00:





Arte no Paço – Lançamento da exposição da artista Camila Kipper

Local: Paço Municipal (Avenida Afonso Pena, nº 3.297 – Centro) – 2º andar





Lançamento Oficial do calendário de atividades do “Agosto Lilás”

Local: Auditório da Casa da Mulher Brasileira (Rua Brasília, s/n, Jardim Imá)





10h00:





Apresentação musical para as mulheres na CMB

Local: Hal da Casa da Mulher Brasileira





14h00:





Lançamento do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres

Local: Auditório do TRE (Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, nº 23 – Jardim Veraneio)





19h00:





Eleição do Conselho Regional da Região Urbana do Segredo

Local: Escola Municipal Coronel Antonino (Rua Doutor Meireles, nº 1.401 – Vila Coronel Antonino)