Capital abre vacinação contra covid para novo público a partir do meio-dia

Pessoas a partir dos 24 anos podem tomar a primeira dose nesta sexta-feira em Campo Grande

A fila da vacinação contra covid andou rápida nesta semana e Campo Grande aplica nesta sexta-feira (6) a primeira dose em pessoas a partir dos 24 anos de idade.





É necessário se cadastrar no site http://vacina.campogrande.ms.gov.br/





A imunização tem início ao meio-dia no posto de vacinação montado na Seleta. Às 12h30 abrem os drive-thrus do Parque Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB, e no polo do Guanandizão. Unidades de saúde abrem às 13h.





Além do novo público, vacinam nesta sexta-feira quem precisa da segunda dose e tomou a primeira da Pfizer até 9 de junho e da Coronavac até 12 de julho.

De acordo com a plataforma Vacinômetro, Campo Grande soma 821.674 doses aplicadas. Mais da metade da população tomou a primeira dose e 36% tomaram a segunda ou dose única.





Mato Grosso do Sul recebeu na quarta-feira nova remessa com 62.230 doses da vacina, sendo 16.600 da Coronavac e 45.630 da Pfizer. O Estado aplicou mais de 2,3 milhões de doses, sendo 1,4 milhão com a primeira dose, 717 mil com a segunda dose e 231 com dose única.





Por Gabriel Neris