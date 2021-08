Campo Grande vacina pessoas com 26 anos ou mais nessa terça-feira (3)

Ao todo, 50 postos de saúde e sete polos especiais recebem os pacientes; veja cada um deles aqui

Campo Grande mais uma vez ampliou o público-alvo da vacinação contra a covid-19 e nessa terça-feira (3) também serão imunizados pessoas com mais de 26 anos com a primeira dose. Ao todo, todos os oito pontos especiais de imunização vão funcionar, além de 50 postos de saúde espalhados por todas as regiões da cidade.





De acordo com o calendário da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), também serão vacinados nessa terça-feira pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até o dia 2 de junho e aqueles que tomaram a primeira dose da Coronavac até 7 de julho.





A vacinação acontece das 13h às 16h45 nas unidades de saúde, enquanto que nos drive-thrus do Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB, o trabalho começa às 12h30 e vai até às 22h. O mesmo horário se repete para quem for ao Ginásio Guanandizão.





Já no pontos de vacinação localizados na sede da Seleta, o horário é o mesmo das unidades de saúde. Por fim, no posto montado no IMPCG, no bairro Amambaí, o horário de atendimento começará a partir das 13h30 e terminará às 19h30.





Cadastro





Antes de se vacinar, a pessoa que faz parte do grupo contemplado deve fazer o cadastro pelo site http://vacina.campogrande.ms.gov.br/ para agilizar processo no ponto de imunização e não precisar fazer o cadastro no local.





Ontem (1) Campo Grande ultrapassou a marca de metade da população vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 - o número bruto e arredondado é de 454 mil pessoas. Já o total de pessoas com o ciclo de imunização completo é de 319,5 mil pessoas, ou seja, pouco mais que 35% de toda população campo-grandense.





Locais de vacinação divulgados pela pasta municipal de Saúde









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Nyelder Rodrigues