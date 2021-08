Campo Grande completa 122 anos com entrega de escola, revitalização da cidade do natal e show on-line

Campo Grande comemora 122 anos nesta quinta-feira (26). O desfile, tradicional no dia 26 de agosto, não será realizado por conta da pandemia da Covid-19, mas o aniversário será celebrado com diversas atividades do calendário especial do mês de agosto.





No período da manhã, às 9 horas, será inaugurada a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Professora Luzinete Cezar Gonçalves, no Bairro Zé Pereira. A escola tem capacidade para atender 120 alunos a partir de 4 meses (grupo 1) até 5 anos (grupo 5). Esta é a sétima EMEI entregue desde 2017.





As 10 horas será realizada a entrega da revitalização de importantes avenidas na região do Santo Amaro. As principais vias de acesso, corredores comerciais e do transporte coletivo da região receberam asfalto novo, já que o antigo havia sido feito há mais de 30 anos. Foram recapeadas mais de 11 km de ruas e avenidas, entre elas estão dois eixos de acesso à região pela Avenida Júlio de Castilho, a Avenida Aeroporto e a Rua Yokoama.





Cidade do Natal





Às 14 horas o prefeito Marquinhos Trad assina a ordem de serviço para revitalização de mais de 15 mil metros quadrados da Cidade do Natal, que vai passar a ser destino de lazer o ano todo. A área de alimentação vai receber fachadas que remetem aos prédios históricos, como Morada dos Baís, Colégio Oswaldo Cruz e o Hotel Americano. Todo o espaço será acessível, com rampas e escadas.





Evento: Sanção do Projeto e assinatura da Lei da Dignidade Menstrual





Às 14h30, na Esplanada Ferroviária , o prefeito Marquinhos Trad assina a lei, de autoria do Prefeito Marquinhos Trad, para distribuição mensal de absorventes higiênicos descartáveis.





Agricultura Urbana





Às 16 horas, a Prefeitura inaugura a Unidade Técnico Administrativa Vilas Boas. Uma estrutura pensada para atender o pequeno produtor, com área de compostagem para produção de adubo; sala de capacitação, onde serão ministrados cursos para as cooperativas de hortas urbanas e lideranças comunitárias e um galpão de logística para organização do transporte e armazenamento dos produtos que serão entregues às comunidades.





Live especial em comemoração ao aniversário da cidade





No período noturno, às 18h30, a Prefeitura realiza a live especial em comemoração ao aniversário de Campo Grande, com a apresentação de Munhoz e Mariano, Loubet, duplas Fred e Victor, Patrícia e Adriana e Lucca e Biel. A live será transmitida pelo canal do Youtube da Sectur, que pode ser acessado pelo link www.youtube.com/secturcg.





Agenda do dia 26 de agosto de 2021 (quinta-feira)





09h00:





Inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil do Bairro Zé Pereira





Local: Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro- entre as Ruas Eugênio Peron e Itaporanga, Bairro Zé Pereira





10h00:





Entrega da revitalização das avenidas Florestal, Presidente Café Filho, Ministro José Linhares e Rua Aeroporto





Local: Avenida Florestal, 845, Bairro Coophatrabalho (em frente ao Centro Comunitário)





14h00:





Assinatura da Ordem de Serviço da obra de requalificação da Cidade do Natal





Local: Auditório da Casa da Ferrovia, Esplanada dos Ferroviários (Avenida Mato Grosso, esquina com Avenida Calógeras)





16h00:





Implantação da Horta Educativa- Unidade Técnico Administrativa Vilas Boas





Local: Rua Santana 1.750, Bairro Vilas Boas





18h30:





Live especial em comemoração ao aniversário da cidade