Campo Grande atinge marca de 1milháo de doses aplicadas contra a covid-19

Campo Grande atingiu na tarde desta terça-feira (24) a marca de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas desde o início da campanha de vacinação. Até o momento, 608.206 pessoas receberam a primeira dose, o que representa 67.12% de toda a população da Capital. O total de campo-grandenses com esquema vacinal completo, ou seja, que tomaram duas doses ou a dose única, é 43.33%, aproximadamente 392,6 mil pessoas, conforme dados parciais do “Vacinômetro”. Campo Grande se mantém como a Capital com maior cobertura vacinal do País.





“Isso é resultado do planejamento, organização e muito trabalho. Assim que as doses chegam ao Município e são liberadas pelo Estado nós fazemos a distribuição imediata para garantir que as vacinas estejam disponíveis para a nossa população.Este é um esforço coletivo, que envolve servidores da saúde, segurança, tecnologia, acadêmicos e instituições como a Cassems, FIEMS, UCDB e o Exército Brasileiro, que nos apoiam, seja no efetivo ou na disponibilização de espaços para vacinação”, destaca o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.





Hoje, com a maior cobertura vacinal do País, Campo Grande é reconhecida nacionalmente como referência na vacinação contra a Covid-19. O planejamento, organização e estratégias adotadas pela Capital desde o início da vacinação fizeram toda a diferença para o êxito do processo.





Campo Grande conta com mais de 60 pontos de imunização espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos, incluindo quatro drives (Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB), três polos (Guanandizão, Seleta e IMPCG), além das unidades de saúde, tendo a capacidade operacional instalada para vacinar até 20 mil pessoas por dia.





O Município implementou um sistema de identificação prévia para dar mais agilidade no processo. O sistema, inclusive, tem ajudado municípios do interior do Estado a organizar a campanha de vacinação e foi reconhecido nacionalmente como exemplo de boas práticas.





Cuidado permanente





O secretário reforça que mesmo com o avanço na vacinação, ainda é necessário que as pessoas mantenham as medidas de proteção.“Precisamos manter o uso de máscaras e manter o distanciamento físico. O vírus ainda está em circulação. Portanto, é necessário que as pessoas continuem se cuidando”, diz.





Outro alerta é em relação à importância da segunda dose. “A vacina de duas doses só tem sua eficácia completa quando feita a segunda aplicação. Portanto se chegou à data de tomar a segunda dose, é preciso que as pessoas procurem um dos pontos de vacinação para concluir o ciclo vacinal”, finaliza.





Calendário





A vacinação segue nesta terça até às 22h nos drives e polos para aplicação da primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos. Quem se vacinou com Coronavac até o dia 02 de agosto ou com a Astrazeneca até o dia 24 de junho também pode procurar um dos pontos de vacinação para receber a segunda dose. O calendário completo está disponível no site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.





Fonte: Assecom