BATAGUASSU| Vacinação contra Covid-19 atende adolescentes de 14 anos acima nesta sexta-feira(27)

A vacinação contra Covid-19 prossegue em andamento em Bataguassu atendendo adolescentes com faixa etária de 14 anos acima (14 a 17 anos) nesta sexta-feira, dia 27 de agosto. A ação é da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde.





De acordo com a secretária municipal de Saúde, Juliana Infante, o atendimento acontecerá a partir das 13 horas (horário de Brasília), nas unidades de saúde ESF Jardim Acapulco (18 doses); ESF Central (18 doses); ESF Campo Grande (12 doses); ESF Jardim São Francisco (12 doses); ESF Rubens Kimura (18 doses), em Bataguassu; e no ESF Emiko Resende (18 doses), no Distrito de Porto XV.





Juliana informa que para ser imunizado, o menor deverá ir até a unidade de saúde acompanhado pelos pais e/ou responsáveis legais e munido do cartão SUS, comprovante de residência atualizado, CPF e RG.





ASSECOM









