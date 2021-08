BATAGUASSU| Prefeitura conclui pavimentação dos bairros Jardim Bongiovanni e Jardim Santo Antônio

Somados os bairros, foram pavimentados 17.975,03 m² de ruas

A Prefeitura de Bataguassu concluiu as obras de pavimentação em intertravado de concreto dos bairros Jardim Bongiovanni e Jardim Santo Antônio.





Conforme o setor de Engenharia, no bairro Jardim Bongiovanni, foram pavimentadas as ruas Brasília Neves de Lima, Antônio Zanardo, Josefa Saraiva de Araújo, Serafim Bissoli, João Honorato da Conceição e Rita Guardini Pacheco.





Simultaneamente a pavimentação do Bongiovanni, as ruas Santo Antônio de Pádua e Paulo Marques Bezerra (toda extensão) além de trechos das ruas 5 e 6; Santa Margarida e Nossa Senhora do Rosário localizadas no bairro Jardim Santo Antônio também foram pavimentadas. Serviços de implantação de guias também fizeram parte do projeto de pavimentação do referido bairro.





Somados os bairros, foram pavimentados 17.975,03 m² de ruas.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) acompanhado pela secretária municipal de Infraestrutura, Wilma Lara e pelo engenheiro civil José Eduardo Santana de Oliveira estiveram visitando as áreas pavimentadas.





Akira comentou que a administração municipal está trabalhando para levar infraestrutura aos bairros que ainda não possuem pavimentação, melhorando a qualidade de vida dos moradores. “Estamos promovendo melhorias na mobilidade urbana e levando infraestrutura e qualidade de vida a população”, destacou o prefeito.





ASSECOM