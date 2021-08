BATAGUASSU| Centro Cultural abre inscrições para oficinas dia 16 de agosto

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio do Centro Cultural de Bataguassu informa que serão abertas na segunda-feira, dia 16 de agosto, o período de inscrições para oficinas culturais diversas.





Segundo a coordenadora municipal de Cultura, Cida Meira, serão oferecidas aulas de violão, guitarra, contrabaixo, teclado, bateria, artes, corpo coreográfico além de oportunidade para interessados em integrar a Banda Musical “Ambrósio Lemes”. Para as oficinas, serão atendidas crianças a partir de 10 anos.





As inscrições vão até o dia 27 de agosto e serão realizadas na sede do Centro Cultural (Avenida São Francisco de Assis esquina com a rua Nossa Senhora, no bairro São Francisco). As vagas são limitadas devido o protocolo de biossegurança para Covid-19.





No ato da inscrição, o pai e/ou responsável legal do aluno (a) deverá estar munido de documentos pessoais: RG e CPF da criança ou certidão de nascimento (caso o menor não tenha RG ou CPF); e comprovante de residência atualizado.





Serviço





Mais informações no Centro Cultural localizado na Avenida São Francisco de Assis esquina com a rua Nossa Senhora, no bairro São Francisco. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília). Informações também pelo telefone (67) 3541-2122.









ASSECOM