BATAGUASSU| Celebrado Dia de Nossa Senhora dos Navegantes

Mantendo a tradição de 73 anos, fiéis de Bataguassu / Distrito de Nova Porto XV (MS) e Presidente Epitácio (SP) celebraram ontem, dia 15 de agosto, o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes.





Com a pandemia da Covid-19, a procissão fluvial foi realizada sem a presença de fiéis dentro da embarcação que transportou Nossa Senhora dos Navegantes ao município paulista.





Como de costume, por volta das 7 horas (horário de Brasília), os fiéis partiram em procissão da Capela de Nossa Senhora dos Navegantes, no Distrito de Nova Porto XV, com a imagem da Santa até o Píer local.





Embarcações da Polícia Militar Ambiental (PMA), Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros acompanharam a travessia fluvial.





Chegando ao município paulista, por volta das 9h30 (horário de Brasília), a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes foi levada em carreata até o Pavilhão da Orla, local escolhido para a realização da missa, que contou com a presença de cerca de 500 fiéis.





O prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) e o vice-prefeito de Presidente Epitácio, Moises Sebastião da Silva além do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) e do vereador Jaime do XV (Podemos) acompanharam o evento religioso. “É uma satisfação participar de um momento de fé e devoção tão importante como a celebração de Nossa Senhora dos Navegantes”, destacou Akira.





Demais autoridades municipais e padres das comunidades católicas de Bataguassu e Presidente Epitácio também participaram da celebração conduzida pelo bispo Dom Benedito Gonçalves dos Santos, da Diocese de Presidente Prudente (SP).





Ao final da Santa Missa, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes desceu em carreata até a Capela São José / Nossa Senhora dos Navegantes, em Epitácio, para um momento de benção e na sequência retornou ao Distrito de Nova Porto XV, onde houve celebração da Santa Missa, às 15 horas (horário de Brasília).





A celebração da 73ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes é uma realização da Comunidade Católica de Nossa Senhora dos Navegantes com apoio da Prefeitura de Bataguassu e Câmara de Vereadores.





Presenças





Além dos já citados, participaram do evento religioso, o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, Euzébio Buzinaro Varaldo (Binha); a coordenadora municipal de Cultura, Cida Meira; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, Mário Miguel.





ASSECOM